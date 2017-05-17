USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Общество

Арестован виновный в доведении женщины до самоубийства – ФОТО – ВИДЕО 17.05.2017 20:19

Слабонервным и людям со слабой психикой смотреть данные кадры не рекомендуется.

15 мая на основе информации о самоубийстве Шарифовой Сусанны Шакир гызы сотрудники прокуратуры и Управления полиции Насиминского района с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия и тела погибшей.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту было начато уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) УК Азербайджана.

Читайте по теме:

В Баку 31-летняя женщина совершила суицид - ФОТО - ВИДЕО

В результате расследования были установлены основательные подозрения в том, что Бахшиев Абульфас Юсуф оглу, с которым сожительствовала С.Шарифова, довел ее до самоубийства посредством регулярных избиений, пыток, жестокого обращения и унижения достоинства.

А.Бахшиев был задержан и привлечен к расследованию в качестве подозреваемого.

Ему было объявлено обвинение по вышеуказанной статье и избрана мера наказания в качестве ареста.

В настоящее время следствие по делу продолжается.

Р.Д., И.А.

4740количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
История о том, как азербайджанские озабоченные мужчины «достали» иностранную студентку возмутила соцсетиОбъявленный вчера пропавшим мальчик нашелся в Нардаране - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНа Исламских Играх штангист перекрестился после выполненного упражнения - ВИДЕО«Да, бросила, и правильно сделала»: Мать маленькой Ягмур снимает с себя всю ответственность за избитую дочь - ВИДЕОРафаэль Агаев: «Я не зазнаюсь, как некоторые наши спортсмены - хожу и в моллы, и в чайхану за 1 манат»Актриса Зюмрюд Гасымова, победившая рак: «Мне хотелось перемотать мою жизнь, словно пленку …» - ФОТО – ВИДЕОMiroir: новый стильный адрес на модной карте Баку - ФОТООзджан Дениз: «Мне понятен гнев азербайджанцев…» - ВИДЕО«Исламиада»: Расул Чунаев проиграл в полуфинале – ОБНОВЛЯЕТСЯАнастасия Ибрагимли: «Хиджаб – это моя религия. Считаю, что каждая верующая девушка должна жить с покрытой головой»

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 мая21:27 В Китае попавшая под автомобиль девочка отделалась царапинами - ВИДЕО21:00 В Армении вновь погиб военнослужащий20:36 «Исламиада»: Борцы выиграли 4 медали в первый день соревнований20:19 Арестован виновный в доведении женщины до самоубийства – ФОТО – ВИДЕО20:00 «Исламиада»: Сборная Азербайджана по волейболу вышла в финал19:40 СМИ: имитирующий WannaCry вирус заразил 200 тысяч компьютеров19:23 Во Франции объявили состав нового правительства18:55 В Ереване развевается флаг ЛГБТ - ФОТО18:44 Дипломатический скандал между Тбилиси и Брюсселем18:28 Армения подтвердила факт обстрела населенных пунктов Азербайджана18:04 Ильхам Алиев ознакомился с международными выставками пищевой промышленности и сельского хозяйства - ФОТО17:56 Обсуждены вопросы установления военных связей между Азербайджаном и Японией - ФОТО17:32 Новые назначения в руководстве AccessBank17:24 Когда переполняют эмоции. Бурная реакция фаната из Ирака на успех соотечественника – ВИДЕО17:16 Шахдаг вошел в топ-3 курортов СНГ для активного отдыха летом