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15 мая на основе информации о самоубийстве Шарифовой Сусанны Шакир гызы сотрудники прокуратуры и Управления полиции Насиминского района с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия и тела погибшей.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту было начато уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) УК Азербайджана.

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В результате расследования были установлены основательные подозрения в том, что Бахшиев Абульфас Юсуф оглу, с которым сожительствовала С.Шарифова, довел ее до самоубийства посредством регулярных избиений, пыток, жестокого обращения и унижения достоинства.

А.Бахшиев был задержан и привлечен к расследованию в качестве подозреваемого.

Ему было объявлено обвинение по вышеуказанной статье и избрана мера наказания в качестве ареста.

В настоящее время следствие по делу продолжается.

Р.Д., И.А.

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