Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные для активного отдыха летом 2017 года горные курорты СНГ.

Активный отдых в горах включает горные походы (треккинг), джиппинг, горные велосипеды (маунтинбайки) и квадроциклы, конные прогулки, СПА и фитнес.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТурСтат, в первую пятерку популярных горных курортов государств СНГ входят курорты в Казахстане, Азербайджане, Армении, Кыргызстане и Узбекистане.

Топ-5 популярных у российских туристов горных курортов стран СНГ для активного отдыха составляют Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан) и Каракол (Кыргызстан).

Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования гостиниц.

По данным ТурСтат, активный отдых на горных курортах туристы планируют в среднем на 7 дней.

Самый небольшой туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, - в Караколе и Чимгане (менее $70 в сутки), а самый дорогой отдых - на Чимбулаке (более $100 в сутки), в Шахдаге - $90.

Эльшан Рустамов, Г.Р.