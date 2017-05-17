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Общество

Чем сделанное из космоса фото Азербайджана удивило астронавта и общественность страны? – ФОТО 17.05.2017 17:08

Общественность страны заинтересовало обнародованное на днях фото Азербайджана, сделанное из космоса.

Как ранее сообщал 1news.az, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке разместил на своих страницах в социальных сетях Facebook и Twitter фото Азербайджана, сделанное с космического корабля.

Там же над фотографией он написал: «Совершенные геометрические области в Азербайджане».

В социальных сетях Тома Песке публикует видео о своей работе на МКС и интересные снимки из космоса. Он является самым молодым астронавтом Европейского космического агентства.

Комментирующие фотографию в социальных сетях предположили, что это круговая оросительная система.

Информационное агентство 1news.az с целью выяснить, что снято на фото и над какой частью Азербайджана оно было сделано, обратилось в Национальное аэрокосмическое агентство Азербайджана (НАКА).

Ознакомившись со снимком, первый заместитель генерального директора агентства, профессор Тофик Сулейманов сказал, что фото было снято обычной камерой и поэтому на нем не видны координаты.

«Если бы это был снимок, сделанный сканером, то координаты автоматически были бы отсвечены», - сказал он.

По его словам, в Азербайджане есть несколько мест, похожих на то, что снято на данном фото.

Бейляган

Билясувар

Мингячевир

«Такие круги есть рядом с Мингячевиром, есть западнее Бейлягана и рядом с Билясуваром. Это обычный рисунок, который не имеет какого-либо стратегического значения», - сказал он, отметив, что это круговая оросительная система.

К какому региону Азербайджана относится фото, снятое астронавтом, трудно сказать ввиду отсутствия конкретных координат.

Возможно, речь идет о круговом орошении в одном из агропарков Азербайджана, где оно осуществляется с использованием специального оборудования, ввиду чего и получаются такие точные круглые очертания посевных площадей.

Следует отметить, что в настоящее время в 24 районах странах ведутся работы по созданию 33 агропарков. Суммарные расходы на создание этих агропарков составят 1 млрд манатов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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