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Общество

Презентации Бакинской высшей школы нефти для старшеклассников успешно завершены - ФОТО 17.05.2017 16:53

Успешно завершена пиар-кампания Бакинской высшей школы нефти (БВШН) в средних школах, главной целью которой было ознакомление общественности с деятельностью Высшей школы, а также информирование старшеклассников о возможностях обучения в вузе и успехах БВШН в подготовке инженеров для нефтегазовой отрасли.

По сообщению пресс-службы вуза, в рамках кампании были организованы встречи заведующей отдела БВШН по работе со студентами Хабибы Садыглы, сотрудников и студентов вуза с учениками старших классов и учителями общеобразовательных школ, на которых их участникам была предоставлена подробная информация об истории становления и развития БВШН, организации учебного процесса, условиях, созданных для студентов в новом кампусе Высшей школы, сотрудничестве вуза с ведущими зарубежными университетами и крупными местными и транснациональными компаниями нефтегазовой отрасли. Отмечалось, что компании организуют для студентов Высшей школы семинары, учебные курсы и производственную практику, кроме того, многие из них оборудовали в новом кампусе БВШН современные учебные лаборатории.

В ходе презентаций демонстрировались фото-, аудио- и видеоматериалы, раздавались буклеты и другие публикации, рассказывающие о БВШН. В пиар-кампании принимали участие и студенты вуза – выпускники школ, в которых проводились встречи. Они рассказывали об учебе и жизни студентов Высшей школы, их общественной, научной и культурной деятельности, работе студенческих организаций и клубов.

Кроме того, в рамках пиар-кампании, которую БВШН проводит ежегодно, были организованы ознакомительные туры старшеклассников в Высшую школу. Всего с начала кампании в ней приняли участие свыше 3-х тысяч учеников старших классов более чем 50 школ Баку, Сумгайыта, Хырдалана, Абшеронского и Билясуварского районов.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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