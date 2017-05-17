Во многих развитых странах в решении социальных проблем, наряду с государственными структурами, активно участвуют социальные работники.

Что касается нашей страны, то здесь только формируется институт социальных работников.

Так, в прошлом году организация «Совместная помощь Азербайджану (UAFA)» приступила к исполнению программы «Социальный работник».

Что это за программа, кто такие социальные работники и чем они занимаются?

На эти вопросы отвечает сотрудник UAFA Салех Насиров.

- Как известно, основной миссией UAFA является продолжительное развитие социальной атмосферы в Азербайджане. Все наши усилия сосредоточены на трех главных направлениях – образование, здравоохранение, социальная защита населения.

Что касается проекта «Социальный работник», то я начал его пропагандировать в социальных сетях с 2013 года. Считаю, что основной причиной нерешенности некоторых социальных проблем является отсутствие социальных работников. Если мы хотим проводить социальные реформы, на месте решать проблемы, то обязательно должны иметь в стране профессиональных, специализированных социальных работников. В стране очень большая потребность в этой категории работников.

Начатая нами программа «Социальный работник» является составной частью государственной программы, связанной с развитием регионов. Эту программу мы осуществляем совместно с общественным объединением «Региональное развитие», созданным по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой. К реализации этой программы мы приступили в декабре прошлого года, и сейчас она охватывает два района республики – Билясувар и Джалилабад.

Социальные работники могут сыграть огромную роль в налаживании связей между людьми и государственными структурами, решении многих возникающих трудностей. Потому горжусь тем, что мы дали старт такой программе.

Наши усилия уже принесли плоды. Основываясь на статистике 6 прошедших месяцев, мы видим, что в двух районах от этого проекта извлекли пользу 577 человек – 222 человека непосредственно, а 355 косвенно. Из них 234 - дети.

Очень хотелось бы, чтобы мы продолжили работу и в других районах. Уверен, что формирование института социальных работников в Азербайджане и повышение интереса молодежи к этой работе внесут свой вклад в развитие регионов.

- Кто может стать социальным работником? Каковы требования?

- Социальный работник призван наводить мосты между гражданином, государственными и частными структурами. Социальный работник должен быть образован, обладать рядом важных человеческих качеств, быть профессиональным специалистом. Он отличаться образцовым поведением, уметь находить подход к людям, определить проблему, проанализировать ее и найти пути быстрейшего решения.

Роль социального работника состоит в том, чтобы ознакомиться с конкретной ситуацией, разъяснить человеку его права и добиться претворения в жизнь конкретных дел.

В настоящее время в Билясуваре и Джалилабаде работают по два наших сотрудника. Местом работы для них стал офис в Центре Гейдара Алиева. В этом офисе они принимают граждан, безвозмездно оказывают им всестороннюю помощь.

- Вы отметили, что сегодня социальные работники осуществляют деятельность в районах. Каковы основные проблемы людей в районах, и как социальные работники их решают?

- За 6 месяцев мы определили, что главная проблема заключается в отсутствии информации, незнании своих прав, например, какая-то семья не может воспользоваться медицинской помощью и винит в этом государство, систему здравоохранения. Разбираясь в этом, видим, что эта семья имеет право на получение бесплатной медицинской помощи, но они даже не знают об этом. Мы их просвещаем, предоставляем необходимую информацию, после чего проблема благополучно решается.

Другая основная проблема – рождение детей с физическими недостатками. Главная причина этого - браки между близкими родственниками, которые нередко приводят к рождению детей с синдромом Дауна, аутизмом, церебральным параличом и с другими тяжелыми заболеваниями.

Нежелательные последствия, тяжелые болезни возникают у детей и вследствие неправильного родовспоможения. Например, если у роженицы узкий таз, то у ребенка во время родов сужаются мозговые сосуды, что нередко приводит к церебральному параличу.

Есть заболевания, которые сегодня невозможно вылечить. Однако родители, не зная об этом, тратят значительные средства на лечение своих детей, везут их в Иран, Турцию, Израиль и другие страны. Им неведомо, что невозможно вылечить эту болезнь и единственный путь – реабилитация. Реабилитация дает результаты, если начать проводить ее как можно раньше, потому что со временем детский организм восстанавливается значительно сложнее.

- Что вы ожидаете от программы «Социальный работник»?

- Известно, что большая часть населения страны в настоящее время живет в Баку. После претворения в жизнь этой программы молодежь уже не будет искать работу в столице, а будет иметь возможность работать в специальных центрах в своих регионах или в качестве социальных работников при какой-либо государственной структуре. В итоге снизится нагрузка на Баку, кроме того, молодежь будет трудиться в своем районе.

Эта программа призвана облегчить работу государственных структур, избавит их от дополнительной работы, дополнительных нагрузок. Социальный работник находится в непосредственном общении с семьями, в отличие от государственных структур. Он призван информировать эту семью, указать им правильный путь.

Надо учитывать, что социальный работник - это лицо, принимающее решение. К примеру, есть инвалидная коляска, которая необходима одновременно трем семьям, поскольку там есть нуждающиеся в ней люди. Социальный работник руководствуется определенными приоритетами и выделяет коляску более нуждающейся семье. То есть, здесь он сам принимает решение.

- Каково отношение к социальным работникам в регионах, существует ли к ним доверие?

- Да, в регионах население с доверием относится к социальным работникам. Сотрудники государственных структур тоже сотрудничают с ними. Все это наруку гражданам, ибо их проблемы очень быстро решаются. Говоря другими словами, социальные работники облегчают жизнь обеих сторон.

Естественно, чем больше число социальных работников, тем быстрее решаются существующие проблемы, устраняются недостатки. Однако необходимы средства для выделения заработной платы социальным работникам, нужно обеспечить их жильем. Успех выполнения программы зависит от уровня его финансирования.

- Для выполнения поставленной задачи с какими госструктурами и неправительственными организациями вы сотрудничаете?

- Я бы назвал Министерство труда и социальной защиты населения, Управление занятости, министерства образования, здравоохранения. Сотрудники этих структур очень часто поддерживают нас, в этом можно убедиться, посмотрев подготовленное нами видео.

- В последнее время в стране развивается институт волонтерства. Кто-нибудь из добровольцев обращается к вам для оказания безвозмездных услуг?

- Отрадно, что растет число тех, кто хотел бы сотрудничать с нашей организацией. Но некоторые обращаются с какой-то целью, надеясь, что по прошествии какого-то времени они будут обеспечены постоянной работой. То есть, они преследуют свои личные интересы…

Однако не может не радовать тот факт, что растет интерес молодежи к таким организациям, как UAFA. Главное - любить свою работу, выполнять ее бескорыстно. В этом случае молодой человек добивается успеха, приносит пользу своей стране и обществу.

- Конечно, радует поддержка со стороны государственных структур. Оказывают ли вам помощь частные компании, обычные граждане?

- Наша работа полностью прозрачна. Любой пожелавший, если у него возникнут сомнения, может ознакомиться с нашей работой, проверить, на какие нужды расходуются денежные средства. Но было бы совершенно неверно надеяться только на государство.

Очень важно, чтобы наши усилия поддерживали граждане, вне зависимости от их принадлежности к государственному или частному сектору. Потому что насколько сильна будет поддержка таких организаций, как UAFA, настолько в нашей стране стремительным будет социальное развитие. Поэтому обращаюсь к представителям частного сектора и прошу их оказать нам необходимую помощь. От нашего бюджета зависит число работников, а это означает помощь малообеспеченным семьям, детям, инвалидам.

В Азербайджане функционирует множества местных и зарубежных компаний. Все они имеют определенные обязательства в рамках социальных программ. Эти структуры могут реализовать посредством UAFA свои программы в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и др. То есть можно выбрать направление и выделить средства в соответствии с программами. Мы же, в свою очередь, готовы предоставить им свои ежемесячные, квартальные, годовые отчеты. В этом случае компания добьется выполнения на высоком уровне своих проектов, рационального использования своих денег.

Мы хотим, чтобы, наряду с государственными структурами, в решении социальных проблем участвовали и частные компании, рядовые граждане. Проблемы очень часто возникают из-за нашей бездеятельности, равнодушного отношения.

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К сожалению, сегодня очень мало людей, занимающихся благотворительностью. Анджелина Джоли, Бред Питт, Марк Цукерберг, Билл Гейтс расходуют на здравоохранение, образование миллионы долларов, занимаются благотворительностью, а ведь никто их не заставляет это делать. Все исходит от их собственного желания. Ведь и в нашей истории был такой меценат, как Гаджи Зейналабдин Тагиев. До сих пор мы вспоминаем его, говорим об этом человеке добрые слова. Он - личность, вошедшая в историю. Почему же сегодня мало таких людей? Ведь никто не унесет с собой имущество в мир иной, а занимающийся благими делами человек будет благословен Всевышним.

Начатая нами программа «Социальный работник» преследует целью оказание помощи людям, решение их социальных проблем, и мне хотелось бы, чтобы эта программа расширилась и охватила все регионы страны. Потому что она крайне важна для решения проблем населения в регионах. Кроме того, реализацией этой программы мы окажем помощь в проведении реформ, проводимых государством.

Бабек Джахандаров, Э.Т.