Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов в пятницу, 26 мая, примет граждан в Гейгеле, в здании районной прокуратуры.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, прием начнется в 10.00.

К З.Гаралову могут обратиться жители Гянджи, а также Гейгельского, Геранбойского, Самухского, Дашкесанского, Ходжалинского и Кяльбаджарского районов республики.

Запись на прием и доставка граждан в Гейгель организовываются местными органами прокуратуры.

На прием также можно записаться по телефону: (012) 437-28-79 и электронной почте [email protected]

Тимур Рзаев, Э.Т.