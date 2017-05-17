Дорожная полиция Баку прокомментировала распространенную в соцсетях фотографию автомобиля, который «попал на радар», находясь на эвакуаторе.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, выдавать эту фотографию за новую и делать из этого псевдосенсацию неразумно.

«Этот протокол был составлен 27 сентября 2016 года с технической ошибкой. Согласно нему, владелец автомобиля Hyundai Santa Fe был оштрафован на 10 манатов за превышение максимально разрешенной скорости – ехал со скоростью 71 километр в час по улице Юсифа Сафарова, где максимально разрешенная скорость – 60 километров в час.

После получения протокола владелец автомобиля обратился в Дорожную полицию Баку, и протокол после разбирательства был тут же аннулирован. Вместо этого протокол и извещение о штрафе направили водителю эвакуатора, превысившему скорость – он был оштрафован на 10 манатов и оплатил штраф в октябре 2016 года», - подчеркнули в Дорожной полиции Баку, отметив, что речь идет лишь о технической ошибке, которую оперативно исправили.

Тимур Рзаев, Э.Т.