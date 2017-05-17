Ученик № 3 школы-лицея города Агджабеди Арзу Мамедзаде и ученик Бакинского лицея Турецкого фонда Даянат Джавад Алиев, набравшие 700 баллов на экзаменах по II группе, проведенных Государственным экзаменационным центром, побывали в UNEC.

Как сообщили в UNEC, абитуриенты, выразив желание о получении образования на английском языке, встретились с директором Международной школы экономики UNEC Анаром Рзаевым. А.Рзаев поздравив собеседников с высокими результатами, которые они показали на экзаменах, отметил, что в Международной школе экономики UNEC занятия, организованные интерактивными методами, ведут выпускники ведущих университетов мира. Здесь обучают по специальностям мировая экономика, финансы, бухгалтерский учет, экономика и администрирование бизнеса. Студенты могут участвовать в международных программах обмена UNEC.

Также состоялась встреча абитуриентов с американским профессором Булентом Айбаром, занимающимся педагогической деятельностью в UNEC. Б.Айбар дал абитуриентам советы в выборе специальности, раскрыл требования мирового рынка труда. Профессор отметил, что сегодня UNEC готовит профессиональных кадров, отвечающих требованиям мирового рынка труда.

Особый интерес у абитуриентов вызвало сотрудничество UNEC с ведущими университетами мира – Лондонской школой экономики/ Лондонского университета и французским университетом Монпелье. Они были осведомлены, что UNEC создает условия студентам для получения диплома бакалавра обоих престижных университетов Европы. Каждому студенту, поступившему в UNEC, набрав свыше 600 баллов, за счет университета выдается дополнительная стипендия в размере 100 манатов. Помимо этого, 15 студентам, показавшим высокие результаты в экзаменационной сессии UNEC независимо от факультета, выдается стипендия отличника.

Абитуриенты, высоко оценив возможности, представленные UNEC грамотным и способным студентам, встретились со стартаповцами, занимающимися в Инновационном бизнес-инкубаторе. Стартаповцы подробно ответили на вопросы абитуриентов в связи с созданием, реализаций идей, инкубационным периодом.

Отметим, что UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.

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