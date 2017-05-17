Государственный комитет Азербайджана по статистике обнародовал данные по рождаемости в стране на 1 апреля 2017 года.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Госкомстата, за первые 3 месяца этого года в стране родились 34 тысячи 967 младенцев – в среднем 389 в день (14,6 младенцев на каждые 1000 населения). За этот период родились 626 двойняшек и 15 тройняшек.

При этом число новорожденных девочек заметно ниже биологической нормы – 47,3%, на каждую сотню рожденных девочек приходится 111 мальчиков, тогда как биологическая норма должна составлять 105-107 мальчиков на каждые 100 девочек.

Такое гендерное различие меняет половую структуру населения.

Наибольшая рождаемость наблюдается в Лянкяране, Аране, Горном Ширване, Губе и Хачмазе.

Тимур Рзаев, Э.Т.