Государственный комитет Азербайджана по статистике обнародовал данные о состоянии института брака в стране на 1 апреля 2017 года.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Госкомстата, за первые 3 месяца этого года в стране было зарегистрировано 13 305 браков и 3 611 разводов (соответственно, 5,6 браков и 1,5 развода на каждую 1000 населения).

Число разводов составило 27,14% от числа заключенных браков.

За этот же период в стране скончались 15 тысяч 860 человек (6,6 смертей на каждую 1000 населения).

Тимур Рзаев, Э.Т.