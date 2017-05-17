Государственный комитет Азербайджана по статистике обнародовал данные о росте населения Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2017 года.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Госкомстата, численность населения страны за первые 4 месяца текущего года возросла на 0,2% (на 19 тысяч 441 человека).

Таким образом, на 1 апреля текущего года численность населения Азербайджана составила 9 млн 829 тыс. 422 человека.

53% населения проживают в городах, 47% - в селах.

50,1% населения – женщины, 49,9 % - мужчины. На каждую 1000 мужчин приходится 1006 женщин.

Тимур Рзаев, Э.Т.