В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла благотворительная акция по сдаче крови, в которой приняли участие сотрудники вуза, сообщает пресс-служба БВШН.

Акция была организована по совместной инициативе Центрального банка крови Научно-исследовательского института (НИИ) гематологии и трансфузиологии и SOCAR. Акция прошла под руководством врача-специалиста отдела по организации оказания медицинских услуг сотрудникам SOCAR Джамшида Шахвердиева и при содействии выездной бригады высококвалифицированных врачей Центрального банка крови НИИ гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова.

Отметим, что целью акции по сдаче крови, организуемой среди сотрудников SOCAR, является поддержка детей, страдающих от талассемии.

Ялчин Алиев, Э.Т.