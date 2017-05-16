Обнародованы условия для получения сотрудниками средств массовой информации квартир в построенном для журналистов новом доме.

Как сообщает 1news.az, работающее минимум 3 года беспрерывно СМИ (телевидение и радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-порталы и сайты) имеют право выдвинуть кандидатуры работающих в Баку сотрудников.

Телеканалы и радио (телерадиовещатели) могут выдвинуть кандидатуры 10 сотрудников, информационные агентства и ежедневные газеты – 6, еженедельные газеты, журналы, интернет-порталы и сайты – 3 сотрудников.

Кандидаты должны иметь минимальный 3-летний беспрерывный стаж работы в данной редакции, а также минимальный 10-летний стаж работы в СМИ.

СМИ должны провести общее собрание, на котором определить кандидатов и направить представление о них с печатью и подписью.

В представлении должны быть следующие документы на кандидата:

- Удостоверение личности;

- Копия трудовой книжки (в утвержденной руководителем СМИ форме);

- Справка о количестве членов семьи;

- Выписка из протокола заседания по определению кандидата (с печатью и подписью);

- Справка о жилищном положении кандидата, его супруги (супруга) и их детей из Службы государственного реестра недвижимости;

- Характеристика кандидата (с указанием фактического места жительства и контактного телефона).

В представлении должно быть обосновано соответствие кандидата критериям для улучшения жилищного положения, в частности, заслуги в развитии журналистики, профессионализм, известность в обществе, необходимость в жилье и т.д.

Для получения квартир также могут обратиться сотрудники государственных пресс-служб и журналисты-ветераны.

СМИ, внесенные в «черный список» Совета по прессе, те, в отношении которых есть судебные решения и получившие предупреждения от Генпрокуратуры, не могут направить представление на получение квартир.

Документы должны быть предоставлены в комиссию с 22 мая по 22 июня.

Комиссия до 30 июня представит собранные документы в Администрацию Президента Азербайджанской Республики.

Документы будут приниматься в офисе Фонда государственной поддержки развитию средств массовой информации в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00). Адрес: Баку, Ясамальский район, проспект Метбуат, 529-й квартал, 3-й этаж.

Тимур Рзаев, Э.Т.