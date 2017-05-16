Не так давно в Центр ASAN xidmət поступило 15-миллионное заявление, с которым обратились Петр Дорожкин и Мадина Гаджиева, желающие вступить в брачный союз.

Посредством данной службы пара обратилась в находящийся здесь отдел Министерства юстиции, который занимается регистрацией браков. После проведения торжественной церемонии со стороны ASAN xidmət молодоженам были переданы письмо благодарности и вручены символические подарки.

Желая молодоженам долгой и счастливой жизни, хочется сказать, что их семейный союз оказался одним из 15 миллионов «шагов к успеху», которые совершил ASAN xidmət с начала своей деятельности.

Пятнадцать миллионов.

Вдумаемся в эту цифру и представим себе, сколько раз ASAN xidmət помог людям заключить брак, оформить сделку с недвижимостью, получить документы, перевести на свое имя собственность, решить вопрос с коммунальными услугами и многое другое. А ведь ASAN xidmət не стоит на месте – как количественно, так и качественно.

Говорит статистика

Немного статистических данных, которые мы вам приведем, прекрасно подтвердят это.

К примеру, сейчас число оказанных услуг уже превысило 15 миллионов и по состоянию на 15 мая составляет 15 миллионов 259 тысяч 248 – и это всего за 1489 дней работы!

Также следует отметить, что с начала 2017 года услугами портала ASAN Visa (о нем чуть подробнее мы расскажем ниже), посредством которого осуществляется полная электронизация и упрощение выдачи виз, воспользовалось 62 тысячи 367 человек.

В Центры ASAN Kommunal с начала 2017 года обратились 27 300 человек.

А ведь есть еще и другие возможности - населению оказываются выездные услуги с помощью специальных автобусов и даже поезда, причем география охвата достаточно масштабная – выездными услугами воспользовались 1 миллион 55 тысяч человек.

Кроме того, в рамках проекта АBAD (подробнее см. ниже) в Масаллы, Ленкорани, Балакене, Исмаиллы, Шеки, Гяндже, Гедабеке, Губе, Сумгайыте и Баку было выбрано 87 семей, занимающихся семейным бизнесом в области декоративно-прикладных народных промыслов, а также около 30 семей, занятых в сфере сельского хозяйства.

Во время празднования 94-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева 15 семьям (6 в Масаллы и 9 в Балакене) были выданы моноблоки-контейнеры для производства сельскохозяйственных продуктов.

На территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» также открыт центр «ABAD», где реализуются свыше 2000 товаров семейного бизнеса 87 семей (в области декоративно-прикладных народных промыслов) и 10 - сферы сельского хозяйства, произведенных 5 семьями – мед, джем, варенье и т.д.

Бренд Азербайджана

За каждым из более чем 15 миллионов обращений – удобство людей, сэкономленные время и деньги, высокое качество обслуживания и полное отсутствие бюрократических проволочек и фактов коррупции.

Это, в свою очередь, повышает доверие людей к государственным структурам, позволяет гражданам быстро, удобно и беспрепятственно посредством ASAN xidmət решать очень многие вопросы. Принцип «одного окна», оперативность, прозрачность, вежливость сотрудников, ответственность, удобство – все это есть в центрах ASAN xidmət.

Несомненно, главная заслуга в успехе ASAN xidmət принадлежит главе государства, по инициативе которого и создана эта служба.

Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, ASAN xidmət привнес новизну во взаимоотношения «гражданин-чиновник».

«Он придал нам еще больше сил в борьбе с взяточничеством, то есть показал, что со взяточничеством можно бороться и победить. Вот в этом и есть смысл и значимость ASAN xidmət.

ASAN xidmət - это очень серьезный прогресс в секторе общественных услуг. По существу, это – большая революция, так как все мы хорошо помним, что в прежние времена, чтобы получить тот или иной документ, справку, люди порой ждали днями, неделями, сталкивались с определенными трудностями. А сейчас люди спокойно, очень просто пользуются всеми этими возможностями», - подчеркнул глава государства и отметил, что инициатива ASAN xidmət носит социальный характер, и сегодня коэффициент удовлетворенности граждан этой службой составляет почти 100%.

При этом ASAN xidmət стал за короткий срок брендом Азербайджана. Опыт ASAN xidmət высоко оценивается многими международными партнерами и экспертами и представляется как азербайджанская модель в области оказания государственных услуг. Этот опыт уже используется и в других странах, являясь одним из основных направлений сотрудничества Азербайджана с международными партнерами, в том числе с Европейским Союзом. Более того, согласно подписанному с Афганистаном Меморандуму о взаимопонимании по созданию прогрессивного механизма оказания государственных услуг, достигнута договоренность о широком применении в этой стране опыта ASAN xidmət. В Афганистане уже создана подобная структура.

Курс на нововведения

Необходимо также подчеркнуть, что ASAN xidmət не стоит на месте, а успешно развивается, расширяя свою деятельность. Так, одним из нововведений является портал ASAN Visa - иностранцы в течение трех рабочих дней получают онлайн-визу в электронном формате, что стало еще одним импульсом к развитию сферы туризма в Азербайджане.

Распространяется применение системы ASAN Ödəniş, а также услуга мобильного идентитета и подписи Asan İmza предоставляет повсеместный и безопасный доступ к государственным и частным электронным услугам. Успешно функционирует Asan Radio.

Есть еще и великолепный, очень человечный и добрый проект Asan Məktub, благодаря которому любой желающий может помочь детям из детских домов и интернатов, а также детям из уязвимых слоев населения. И все это – далеко не предел, особенно если вспомнить, что в 2017 году планируется открытие центров «ASAN həyat» в Губе и Мингячевире, а также начнется строительство комплексов в Шеки и Имишли…

Подводя итог, можно сказать, что ASAN xidmət и все входящие в него структуры Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям за короткое время завоевали большое уважение в обществе, совершив в определенном смысле подлинную революцию в сфере оказания услуг гражданам.

Свыше 15 миллионов обращений – хороший показатель этого, и, несомненно, ASAN xidmət будет успешно развиваться и дальше, предоставляя гражданам Азербайджана и иностранцам все более и более качественные, разносторонние и оперативные услуги.

Тимур Рзаев