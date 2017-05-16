Во вторник, 16 мая, в Баку прошло заседание парламентского комитета по аграрной политике.

Как сообщает 1news.az, на заседании было обсуждено внесение изменений в Земельный кодекс Азербайджана. Было указано, что внесение поправок будет способствовать развитию туризма в Азербайджане.

Так, в соответствии с предполагаемой поправкой земельные участки, находящиеся на расстоянии 20-50 метров от берега на общественных пляжах, могут быть ограждены забором или ажурными строительными конструкциями при условии, чтобы они не ограничивали проход к берегу моря, а также вид моря с берега, а также для обеспечения охраны государственной границы через каждые 200 метров на побережье должен быть обеспечен коридор шириной минимум 6 метров для передвижения транспортных средств.

Поправки были рекомендованы для обсуждения на пленарной сессии Милли Меджлиса.

Эльшан Рустамов, Г.Р.