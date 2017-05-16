15 мая в Международном аэропорту Гейдар Алиев прошел первый этап масштабной акции ЗАО «Азербайджанские авиалинии» по посадке деревьев по количеству проданных авиабилетов.

Как сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», в целом с 3 по 10 мая через сайт авиакомпании и в аккредитованных кассах AZAL было продано около 25 тыс. билетов.

К акции по посадке саженцев в Международном аэропорту Гейдар Алиев присоединились сотрудники всех подразделений ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», включая пилотов, бортпроводников, работников Управления авиационной безопасности и др.

Подобные акции проводятся «Азербайджанскими Авиалиниями» во всех аэропортах республики.

Подобными акциями ЗАО еще раз обращает внимание на актуальную проблему вырубки лесов и зеленых насаждений, что, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на экологии нашей страны и планеты в целом.

Подобные инициативы, направленные на приумножение лесных ресурсов и бережное отношение к окружающей среде, будут продолжаться со стороны национального авиаперевозчика Азербайджана.

К.М., Э.Т.