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Общество

Треть всех «советских» машин в Баку не прошла техосмотр, полиция начала рейды 16.05.2017 10:58

В Азербайджане 1 мая истек срок прохождения технического осмотра автомобилями производства стран СНГ (России, Украины и т.д.).

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, автомобили марок ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ и т.д. производства 2012, 2010, 2008, 2006 и более ранних годов должны были пройти техосмотр до 30 апреля.

«Сейчас 16 мая, но, несмотря на это, 25-30% таких автомобилей, зарегистрированных в Баку, до сих пор не прошли техосмотр. Поэтому Дорожная полиция начала рейды и штрафует владельцев таких автомобилей», - заявил В.Асадов и подчеркнул, что всем водителям необходимо вовремя проходить техосмотр своих автомобилей.

Отметим, что административный штраф за непрохождение техосмотра составляет 50 манатов для физических лиц, 100 манатов - для должностных лиц и 300 манатов - для юридических лиц. Если водитель оштрафован, то он обязан в течение 10 дней провести техосмотр автомобиля, за это время его не могут оштрафовать повторно.

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку с июля 2011 года открыт Центр техосмотра Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Здесь действуют 15 линий, 12 из которых предназначены для легковых, а 3 - для грузовых автомобилей и автобусов. За день в центре можно проверить 2000 автомобилей.

Кроме того, каждый автовладелец имеет право пройти техосмотр своего автомобиля не только по месту регистрации. В частности, автомобили, стоящие на учете в Баку, могут пройти техосмотр в любом из региональных центров технического осмотра. Соответственно, автомобили, зарегистрированные в районах Азербайджана, могут пройти техосмотр в Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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