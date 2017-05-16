Биотуалеты и туалетные кабины являются мастхэвом на любом предприятии, проводимом на открытой площадке, там, где нет центрального водопровода и системы канализации.

Современный и функциональный биотуалет EcoGR от компании «ЭкоГрупп» идеально впишется в концепцию любого массового мероприятия – будь то музыкальный концерт под открытым небом или научная конференция, свадебная выездная церемония или футбольный матч. Сфера применения продукции бренда EcoGR невероятно широка.

Что предлагает компания «ЭкоГрупп»?

Отечественная компания «ЭкоГрупп» производит широкий ассортимент продукции, которая на рынке предлагается под брендом EcoGR. Прежде всего, это биотуалеты и туалетные кабины нового поколения, производство которых осуществляется с использованием самых современных технологий и высокотехнологичных, безопасных материалов. Туалетные кабины и биотуалеты бренда EcoGR – это эстетичные изделия, которые учитывают потребности разных сегментов целевой аудитории и отличаются наилучшим соотношением цены и качества. Продукция этого бренда пользуется большим спросом не только со стороны организаторов праздников, выездных мероприятий, спортивных соревнований и т.д. Постоянными покупателями туалетных кабин выступают также строительные компании, которые оснащают ими строительные площадки, промышленные предприятия, логистические компании, складские комплексы и многие другие.

В чём преимущества туалетов EcoGR?

Продукция отечественного производства пользуется всё большей популярностью, что связано со следующими факторами:

Во-первых, это поддержка внутреннего производителя в непростой экономический период;

Во-вторых, стремление потребителя купить качественные заменители импортных товаров по доступной цене;

В-третьих, желание приобретать товары у местных производителей, которые обеспечивают полный цикл производства, монтажа и обслуживания.

Отечественные туалетные кабины бренда EcoGR также обладают всеми этими преимуществами. Они отвечают самым высоким требованиям по качеству, надёжности и долговечности, но при этом стоят недорого – в разы дешевле импортных аналогов. По этой причине продукция компании «ЭкоГрупп» пользуется всё большим спросом у покупателей. Она не только доступна по цене, но и удобна, а также предлагается в большом ассортименте, насчитывающем десятки моделей разной комплектации и функциональности.

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