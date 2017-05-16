Мобильный ASAN xidmət 16-31 мая в выездной форме окажет гражданам коммунальные услуги (ОАО «Азеришыг», «Азерсу» и ПО «Азеригаз») в поселке Мардакян Хазарского района.

Наряду с этим, мобильный ASAN xidmət в Абшеронском доме молодежи предоставляет услуги по выдаче и замене общегражданских паспортов.

Отметим, что 10 автобусов мобильного ASAN xidmət, а также поезд ASAN периодически оказывают услуги в городах и районах республики.

Основной целью мобильного ASAN xidmət является предоставление гражданам государственных услуг более удобными, новыми и инновативными методами, обеспечение доступности для граждан и достижение гражданской удовлетворенности.

Ялчин Алиев, Э.Т.