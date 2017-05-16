О судьбе маленького Юсифа, волею судьбы ставшего еще одной жертвой теракта в Санкт-Петербурге, мы писали буквально сразу после трагедии.

Напомним, что в теракте в метро Санкт-Петербурга серьезно пострадал дядя мальчика, Заур Велиев, который в тот день очень торопился перевести деньги сестре на лечение Юсифа.

Именно из беседы с матерью Заура журналисты 1news.az узнали о тяжелой ситуации в семье сестры Заура, и решили связаться с ней.

Тогда мы опубликовали «Призыв о помощи» - Юсифу нужно было собрать деньги на лечение почки. У малыша – серьезные проблемы со здоровьем, одну почку ему уже удалили, а чтобы сохранить вторую, необходимо лечение. Возможно, потребуется еще одна операция, но вторую почку можно сохранить. Но семья Ламии (сестры Заура Велиева) находится в крайне бедственном положении, долгое время единственным кормильцем для нее и ее детей был брат. А когда он пострадал в теракте, Ламия осталась практически без средств к существованию.

Спустя 10 дней после публикации статьи с призывом о помощи маленькому Юсифу, на Первом российском канале вышла передача «Мужское и женское», посвященная страшной трагедии в Санкт-Петербурге, где в качестве гостей были приглашены в том числе и мать Заура – Кифаят ханум и его сестра Ламия. Они рассказали о том, как гордятся сыном и братом, и что он на сегодняшний день единственный кормилец двух семей. Кроме того, они рассказали и о том, что племяннику Заура – Юсифу – необходима помощь в срочном лечении.

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Нас тогда этот факт несколько обнадежил, ведь присутствовавший на передаче представитель азербайджанкой диаспоры пообещал в эфире, что и Зауру, и сыну его сестры Ламии соотечественники обязательно помогут! Примечательно, что на этом сделал акцент и ведущий программы Александр Гордон, отметивший: «Я обращаюсь к аудитории. Эти люди (семья Ламии - прим. ред.) пострадали не в теракте. Но так получилось, что тот, кто их кормил и держал этого ребенка на плаву, не сможет помогать какое-то время. Как я понимаю, свою помощь приехал предложить ваш земляк, Назим Рамазанов, заместитель председателя Московской национальной культурной автономии азербайджанцев».

Н.Рамазанов, в свою очередь, заверил, что «азербайджанцы без помощи вашу семью не оставят», и на вопрос А.Гордона о том, что помощь нужна и семье Алиевых (сестры Заура), Н.Рамазанов также ответил, что им обязательно помогут.

Но… прошел месяц с момента выхода передачи, а помощь ни Зауру, ни Ламие со стороны азербайджанской диаспоры так и не поступила.

На днях Ламия вновь обратилась в редакцию.

Молодая женщина чуть не плакала:

- Я не знаю, что мне делать. Юсифу срочно надо начинать лечение, а денег нет… Вообще нет!.. После первого «Призыва о помощи» нам на счет некоторые добрые люди положили деньги, я им очень благодарна. Но… до суммы, которая необходима для лечения, еще очень далеко. Я тоже надеялась, что после эфира передачи на Первом канале нам поможет диаспора, но… они все обещают. Но пока ничего. Я бы не просила ни о чем, если бы не болезнь сына! Я не могу выйти на работу, потому что целыми днями я забочусь о нем. Его состояние достаточно тяжелое, у него бывают сильные боли. Его надо постоянно оберегать, он должен быть в тепле. И больше всего меня пугает то, что Юсифу уже надо начинать лечение, а я ничего не могу сделать! Помогите! – просила она.

И мы поехали в гости к Ламие, чтобы убедить наших читателей, а также тех, кто обещал помочь этой семье, в том, что ситуация в семье Алиевых более, чем удручающая.

Живет Ламия с детьми (кроме сына Юсифа, у нее шестилетняя дочь Чинара) вместе со свекровью, свекром, золовкой и ее семьей в частном доме на Ясамале. Но «частный дом» - это громко сказано. На самом деле живут они в недостроенном двухэтажном жилище, где первого этажа нет вовсе, а на второй ведут кирпичные ступени.

Вокруг разложена плитка, которую так и не смогли уложить, развешано белье, пахнет сыростью и канализацией. Ламия с детьми живет отдельно: крошечная кухня, комната с кроватью с единственным в этой «каморке» окном, которое упирается в серую стену дома по соседству. И туалет, который является общим для семьи Ламии и семьи ее свекрови и золовки. В крошечных помещениях очень чисто и аккуратно, но… дышать здесь очень сложно: из-за тесноты здесь очень душно. Из-за отсутствия налаженной канализационной системы в поселке к духоте примешивается своеобразный «аромат».

И в этих условиях живет ребенок с больной почкой.

- Жаловаться на жизнь не могу и не хочу: слава Богу, нам есть, где жить, и отношения с родственниками мужа (он в настоящее время находится в заключении – прим. ред.) у меня хорошие. Но у меня разрывается сердце от бессилия… Я не могу помочь ни брату, который пострадал в теракте, ни сыну!.. Я тоже поверила, что нам помогут, что после передачи удастся вздохнуть, и Юсифа вылечат. Но… - Ламия растерянно замолкает.

Ее дети смотрят на нас не по-детски взрослыми глазами и тоже молчат. Юсиф, сидящий у мамы на руках, ни на минуту не отводит от нас взгляда. Он не улыбается.

- Он к посторонним относится с подозрением, простите. Просто за свои два года из посторонних видел в основном только врачей, поэтому боится, наверное, - объясняет Ламия.

Мы спрашиваем, как и на что они живут.

- Юсифу нужно оформить пенсию по инвалидности, ведь у него нет одной почки. Но это все ужасная бумажная волокита, и я никак не могу сейчас бегать по всем инстанциям. Но как-то живем… - говорит Ламия и пытается перевести тему.

Лишь после наших настойчивых расспросов она отвечает, что никакого специально питания сыну с уже ампутированной одной почкой и больной второй позволить не может, что едят они в лучшем случае картошку и яйца. «Самое дешевое», - смущенно добавляет она и тут же говорит:

- Я не просила бы о помощи, если б не сын. Я привыкла работать: много лет работала поваром, и не боюсь трудностей. Но сейчас я переживаю за сына. Нам нельзя тянуть время, ему может стать хуже… И что будет тогда, я даже не хочу думать. А еще я переживаю за брата, который сейчас не может работать – ему запретили врачи. После теракта, кроме других травм, у него повреждена барабанная перепонка, и три месяца он должен провести в максимально тихой обстановке. А это значит: даже за руль ему нельзя садиться, не говоря уже о том, чтобы спуститься в метро. Заур сильно переживает, ведь он всегда был кормильцем для мамы и для нас. Я просто не знаю, что делать, - говорит Ламия.

Мы тоже не знаем. Мы просим просто посмотреть на эти фотографии и на условия жизни этих людей. Ламия взяла на первую операцию кредит и вынуждена его оплачивать, иначе она может остаться даже на улице. А над ней висит дамокловым мечом сумма очередного лечения для Юсифа.

Напомним, что для помощи Юсифу Велиеву нужна сумма порядка 1500 манатов, но это только на лечение второй почки. Возможно, расходы семьи возрастут. Добавим, что и кредит Ламия погасить не может: у нее просто нет средств к существованию, она не работает. Брат, на которого она надеялась, в настоящее время проходит лечение в Санкт-Петербурге. Больше надеяться ей не на кого.

Так что в общей сложности Ламие необходимо около 5,5 тыс. манатов (сумма погашения кредита плюс расходы на вторую операцию). Но мы назвали сумму, что называется, «впритык», потому что ни на еду, ни на лекарства для Юсифа у Ламии денег уже не останется.

Когда мы писали первый «Призыв о помощи», у Ламии не было даже банковского счета, она открыла его с помощью нашей редакции.

И мы просим сейчас всех неравнодушных людей, а также представителей диаспоры, обещавших помочь Ламие, не оставаться равнодушными и помочь этим людям. Юсифу всего два года, и он уже стоит в очереди на получение инвалидности.

Для того чтобы помочь этому ребенку, нужна не такая большая по нынешним меркам сумма. И если пусть не каждый прочитавший, но хотя бы каждый третий пожертвует этой семье хотя бы пару манатов, Юсифу можно будет помочь.

Мы публикуем ниже банковские реквизиты, а также скриншоты медицинских документов. Это – в дополнение к фоторепортажу о том, в каких условиях живет семья пострадавшего от теракта в Санкт-Петербурге азербайджанца.

Контактный телефон: 055 747 26 38 (Ламия)

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова

Фото: Лала Гулиева