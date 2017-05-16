Азербайджан при поддержке Фонда Гейдара Алиева принимает участие в 57-й Венецианской биеннале.

Учитывая, что концепция этой международной выставки искусства ежегодно меняется, в 2017 году ее основной тематикой стал уход от злободневности и пропаганда гуманизма.

«Под одним солнцем. Культура совместного проживания» - так называется наш национальный павильон, в котором отражены традиции азербайджанского мультикультурализма и толерантности. А располагается павильон в одном из наиболее переполненных и людных помещений Венеции – Дворце «Lezze».

Совместное проживание в нашей стране многочисленных народностей, этнических групп и представителей разных религий на протяжении многих веков способствовало возникновению надлежащих условий для установления мирных и дружественных отношений. В итоге на территории Азербайджана сформировалась культура, подразумевающая признание одновременно нескольких языков, традиций и религий, которые гармонично могли сосуществовать друг с другом.

Приверженность миролюбию и восточным традициям гостеприимства остались главными принципами проживающего здесь населения и по сегодняшний день. Это явление можно назвать чудом, учитывая, что в век глобализации мир поделился на конфликтующие страны, проявляющие по отношению друг к другу нетерпимость и агрессию.

Данная тема нашла свое отражение в нашем национальном павильоне, где зрителям биеннале показаны интерактивный медиа-проект команды «Hypnotica», специализирующейся на видеомэппинг инсталляциях, а также работы молодого азербайджанского художника Эльвина Набизаде. В своем творчестве авторы, используя различные материалы, обратились к синтезу наших национальных традиций и современного цифрового искусства, призывая человечество задуматься о культуре совместного проживания.

Отметим, что начиная с 2004 года, Фонд Гейдара Алиева поддерживает талантливых азербайджанских мастеров, работающих в области современного искусства, и с этой целью воплощает в жизнь множество разных проектов. Например, именно благодаря фонду с 2007 года наша страна начала принимать участие в Венецианской биеннале, которая является самой популярной выставкой в мире в сфере контемпорари арта и проводится раз в два года.

Напомним, что азербайджанский павильон в Венеции будет открыт до 26 ноября, и публикуем фотографии работ, созданных нашими мастерами.

Лейла Мамедова