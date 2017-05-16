Сотрудники полиции задержали телефонного террориста, сообщившего о бомбе, якобы заложенной на стадионе «Сярхядчи».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, на телефонный номер ведомства 102 поступил звонок от неизвестного, сообщившего, что на стадионе заложена бомба.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и других структур, которые осмотрели станцию метро, но взрывного устройства не обнаружили.

Сотрудники полиции установили, что ложный звонок о заложенной бомбе был сделан 14-летним жителем столицы М.Х. (имя не указывается по причине его несовершеннолетия – прим. авт.).

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.