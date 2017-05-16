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Общество
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Первоклассный старт летнего сезона: H20 Pool Opening Party – ФОТО – ВИДЕО 16.05.2017 15:41

В эту субботу, 20 мая, отель Fairmont Baku, Flame Towers устраивает в Баку умопомрачительную вечеринку в стиле эксклюзивных мероприятий, проводимых  на лазурном побережье в Монако и Сан-Тропе.

На торжественном открытии H20 pool bar & grill будет царить незабываемая атмосфера, сопровождаемая великолепной музыкой и особенным меню, созданным специально для этого события французским шеф-поваром Jeremy Cayron.

Изысканные блюда, вдохновленные всеми его путешествиями, будут дополнены люксовой атмосферой шампанского и эксклюзивного месторасположения открытого бассейна.

В вечере примут участие мировые знаменитости индустрии музыки во главе с  DJ Malinovskaya из Украины. Модель в прошлом, украинская красавица легко заполняет данс-пол знаменитых клубов во всем мире.

Таким образом, H20 pool bar & grill начинает серию летних вечеринок по weekend, которые надолго останутся в памяти. Отметим, что количество мест ограничено.

Для дополнительной информации и резервации необходимо обращаться на [email protected] или на номер +99455 5050419.

Об отеле Fairmont Baku, Flame Towers

Предлагая неповторимую городскую панораму и виды на Каспийское море, роскошный  5- звёздный отель Fairmont Baku, Flame Towers, включает в себя  318 превосходно оборудованных номеров, люксов и  апартаментов с обслуживанием. В ванных комнатах типа Спа, отделанных мрамором, имеются эксклюзивные туалетные принадлежности Le Labo Rose 31. Гостям предлагаются номера с кофеваркой. Ограниченное количество номеров предлагает доступ в эксклюзивный лаундж Fairmont Gold. Расположенный на 19-м этаже, Fairmont Gold Lounge предлагает бесплатный изысканный завтрак-буфет, безалкогольные и местные алкогольные напитки, изумительные десерты и канапе в разное время дня. В ресторане Le Bistro предлагается богатый выбор блюд французской и местной кухонь. В лаундж-баре Nur можно заказать фирменные коктейли и кальян. В центре ESPA предоставляются роскошные спа-процедуры, в том числе хамам, сауна и первоклассные виды массажа. Гости также могут искупаться в открытом бассейне или позаниматься в фитнес-центре. Отель предлагает бесплатный беспроводной доступ в Интернет во всех номерах отеля.

Для получения дополнительной информации или бронирования необходимо перейти по ссылке: http://www.fairmont.com/baku/

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