Соглашение о сотрудничестве подписано между Газахским районом Азербайджана и Тракайским районом Литвы.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали находящийся с визитом в Литве глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов и мэр Тракайского района Эдита Руделиене.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в областях культуры, спорта, туризма, бизнеса и сельского хозяйства.

Выступившая на мероприятии Э.Руделиене отметила, что подписание данного соглашения является продолжением начавшегося два года назад сотрудничества между Ассоциацией муниципалитетов Литвы и Национальной ассоциацией поселковых муниципалитетов Азербайджана.

Отметив, что Газахский и Тракайский районы имеют древнюю историю, посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии связей между двумя городами и заверил, что посольство со своей стороны будет всячески содействовать углублению этого сотрудничества.

Член группы межпарламентских связей с Азербайджаном в Сейме Литвы Йонас Лиесис отметил, что с подписанием соглашения был заложен фундамент дальнейшего сотрудничества между Тракайским районом Литвы и Газахским районом Азербайджана, и подчеркнул, что это создаст возможности для более близкого ознакомления двух народов с обычаями и традициями друг друга.

Член данной группы с азербайджанской стороны Кямран Набизаде, в свою очередь, отметил, что сотрудничество между регионами двух стран будет способствовать большему развитию межгосударственных связей.

Между тем, Р.Бабашов оценил подписание соглашения как результат дружественных отношений, существующих между Азербайджаном и Литвой.

Ялчин Алиев, Э.Т.