USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Общество

Газахский район Азербайджана и Тракайский район Литвы будут сотрудничать - ФОТО 16.05.2017 15:44

Соглашение о сотрудничестве подписано между Газахским районом Азербайджана и Тракайским районом Литвы.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали находящийся с визитом в Литве глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов и мэр Тракайского района Эдита Руделиене.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в областях культуры, спорта, туризма, бизнеса и сельского хозяйства.

Выступившая на мероприятии Э.Руделиене отметила, что подписание данного соглашения является продолжением начавшегося  два года назад сотрудничества между Ассоциацией муниципалитетов Литвы и Национальной ассоциацией поселковых муниципалитетов Азербайджана.

Отметив, что Газахский и Тракайский районы имеют древнюю историю, посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии связей между двумя городами и заверил, что посольство со своей стороны будет всячески содействовать углублению этого сотрудничества.

Член группы межпарламентских связей с Азербайджаном в Сейме Литвы Йонас Лиесис отметил, что с подписанием соглашения был заложен фундамент дальнейшего сотрудничества между Тракайским районом Литвы и Газахским районом Азербайджана, и подчеркнул, что это создаст возможности для более близкого ознакомления двух народов с обычаями и традициями друг друга.

Член данной группы с азербайджанской стороны Кямран Набизаде, в свою очередь, отметил, что сотрудничество между регионами двух стран будет способствовать большему развитию межгосударственных связей.

Между тем, Р.Бабашов оценил подписание соглашения как результат дружественных отношений, существующих между Азербайджаном и Литвой.

Ялчин Алиев, Э.Т.

253количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Баку 31-летняя женщина совершила суицид – ФОТО – ВИДЕОДизайнер Гюнель Бейбутова выходит замуж за турецкого бизнесмена – ФОТОАзербайджанские банки приостанавливают обналичивание посредством бизнес-картУничтожен зенитно-ракетный комплекс «ОСА» Армении – ФОТО – ВИДЕОВячеслав Сапунов о «Сборной Баку»: «Последние места во всех конкурсах – это провал» - ФОТО – ВИДЕОЖена Антонио Конте разрыдалась, когда стадион скандировал имя ее мужа – ФОТО - ВИДЕОАйгюн Кязимова снялась в необычных образах – ВИДЕОВиталий Седюк прокомментировал оголение ягодиц на «Евровидении 2017» - ФОТО – ВИДЕОВ Баку пропал ребенок - ФОТОВ США выбрали самую красивую девушку года - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 мая16:58 Азад Рагимов: Мы стараемся, чтобы Исламские Игры не стали повторением олимпийских16:47 Наличные кредиты от Unibank с оплатой от 19 AZN16:31 Халид Ахадов о том, затронет ли процесс реструктуризации клиентов Межбанка16:26 Футболист Саудовской Аравии чудом спасся от смерти на Исламиаде – ВИДЕО16:12 Глава ВАК отвергает решение Верховного суда РФ о закрытии организации16:09 Смешные карикатуры на пилотов Формулы 1 – ФОТО16:00 МИД Азербайджана: Расцениваем дискриминацию ВАК как недружественный шаг РФ15:57 В Баку задержан телефонный террорист, сообщивший о заложенной бомбе15:46 Свобода словоблудия: кому нужна раскрутка тайной сети антиазербайджанской пропаганды15:44 Газахский район Азербайджана и Тракайский район Литвы будут сотрудничать - ФОТО15:41 Первоклассный старт летнего сезона: H20 Pool Opening Party – ФОТО – ВИДЕО15:38 В Баку нашлась мать брошенной на улице девочки – ФОТО15:33 Бакметрополитен обещает летом прохладу в «подземке» – ФОТО15:28 При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека15:24 Определяются места, где будет запрещено курить сигареты и другие табачные изделия