Во вторник, 16 мая, на пленарной сессии Милли Меджлиса во втором чтении был принят законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий».
Как сообщает 1news.az, информацию о проекте представил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.
Он указал, что были учтены озвученные депутатами предложения в ходе обсуждений этого законопроекта в первом чтении.
Законопроект определяет места, где будет запрещено курить сигареты и другие табачные изделия.
Так, в случае его окончательного принятия будет запрещено использование табачной продукции в учреждениях здравоохранения, образования и науки, музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах, цирке, выставочных залах, на спортивных мероприятиях, концертах, объектах социального обслуживания и торговли, в автобусных терминалах, зонах парковки автобусов, транспортных средствах общего пользования и такси, лифтах многоэтажных домов, на детских площадках и в других местах.
Напомним, что 14 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден в первом чтении законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий».
Запрет на курение в общественных местах в последние годы является одной из самых обсуждаемых тем, учитывая тот факт, что в Азербайджане насчитывается около 3 млн курильщиков.
Подобные запреты уже действуют в США, Казахстане, Украине, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Греции, ОАЭ, Турции, Сирии, Египте и др.
Курение признано хроническим заболеванием и внесено в «Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Известно более 25 заболеваний, которые развиваются либо их течение ухудшается под влиянием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).
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Эльшан Рустамов, Г.Р.