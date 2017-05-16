Управление мусульман Кавказа при согласовании с соответствующими органами исполнительной власти может дать разрешение на проведение религиозных обрядов и церемоний гражданам Азербайджана, получившим за рубежом религиозное образование.

Как сообщает 1news.az, подобные поправки были внесены во вторник, 16 мая, на пленарном заседании Милли Меджлиса в закон «О свободе вероисповедания».

Поправки предусматривают также запрет на проведение религиозной пропаганды иностранцами и лицами без гражданства, за исключением религиозных деятелей, приглашенных со стороны соответствующих структур. Ранее на это был полный запрет.

Эльшан Рустамов, Г.Р.