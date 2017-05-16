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Общество
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Nar увеличивает охват и качество сети на освобожденных от оккупации территориях 16.05.2017 15:05

Nar продолжает увеличивать охват своей сети на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Так, компания объявила об установке и сдаче в эксплуатацию базовой станции, которая будет обслуживать село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района. Отныне абоненты Nar смогут пользоваться всеми преимуществами услуг 3G и 2G на данных территориях. Сегодня абонентов Nar обслуживает сеть, состоящая из 6041 базовой станции.

Nar уделяет особое внимание каждому региону Азербайджана. Компания разработала специальные тарифы для каждого региона страны и приняла во внимание интересы и нужды пользователей всех возможных категорий. Благодаря приемлемым ценам, высокому качеству связи и специализированным тарифам для регионов число абонентов Nar в регионах значительно возросло.

Более подробную информацию о сети Nar можно получить на  www.nar.az/map

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