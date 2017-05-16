В Азербайджане необходимо восстановить смертную казнь за особо тяжкие преступления.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Гудрат Гасангулиев.

По его словам, Азербайджан ввиду того, что находится в состоянии войны, может восстановить смертную казнь.

«Последние события, имевшие место в Тертерском районе, еще раз продемонстрировали, что мы можем ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления и преступления против государства», - указал депутат, имея ввиду выявление группы военнослужащих, передававших секретную информацию разведывательным органам ВС Армении.

В свою очередь заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов выразил протест против подобного предложения.

По его словам, восстановление смертной казни неверно.

«Смертная казнь была отменена в Азербайджане общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и это было его гуманным шагом», - указал он.

Напомним, что в начале мая правоохранительные органы республики выявили группу военнослужащих и гражданских лиц, передававших военную секретную информацию разведывательным и специальным органам ВС Армении.

Эльшан Рустамов, Г.Р.