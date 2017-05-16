17 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами дожди, ветер северный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшероне составит ночью от +12 до +15, днем – от +18 до +22 градусов. В столице ночью – от +13 до +15, днем – от +19 до +21 градуса.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана 17 мая местами ожидаются дожди и грозы, которые к полудню постепенно прекратятся. В некоторых районах туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью от +11 до +16, днем – от +23 до +28 градусов. В горах ночью - от + 3 до +8 градусов, днем – от +12 до +17 градусов.

Ялчин Алиев, Э.Т.