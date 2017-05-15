Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи, провозглашенный Генассамблеей ООН в 1993 году.

Тема Дня 2017 года – «Семья, образование и благосостояние» - в фокусе внимания вопросы роли семьи и государственной политики в деле укрепления образования и обеспечения благополучия людей.

Как отмечается на сайте ООН, этот День призван повысить осведомленность о роли семьи в содействии развития образования на ранней стадии и воспитания в детях и молодежи любви к учебе. ООН призывает не забывать и о важной роли всех участников воспитательного процесса - родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер.

«В этот День мы призываем обратить внимание на положительные примеры того, как занятые на работе родители находят время и силы уделить внимание детям. Полезен также и положительный опыт предприятий и организаций, предоставляющих поддержку работающим родителям», - говорится на сайте ООН.

Темой Международного дня семьи в прошлом году был здоровый образ жизни и устойчивое будущее, а в 2015 году он был посвящен ответственности мужчин.

В Международный день семьи ООН также подчеркивает важность обеспечения всеохватного и качественного образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни для всех, что является одной из 17 Целей устойчивого развития.

Елена Остапенко, Э.Т.