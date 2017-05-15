С 5 мая в Баку вступил в силу запрет на движение по «Полосам Исламских игр».

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, на сегодняшний день за нарушение этого запрета оштрафован 941 водитель.

«В целом запрет на движение по «Полосам Исламских игр» и на парковку вдоль улиц, на которых они нанесены, продлится до четверга, 25 мая. Эти полосы предназначены только для передвижения участников и гостей Игр. Нарушившие запрет водители будут оштрафованы на 40 манатов по статье 151.1 Кодекса административных правонарушений за несоблюдение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дорог», - заявил В.Асадов.

Отметим, что на период Игр также введены некоторые запреты на въезд в Баку грузовых автомобилей и трейлеров, а также личных легковых автомобилей, зарегистрированных в районах Азербайджана.

«Полосы Исламских игр» нанесены:

- на проспекте Нефтяников;

- от круга Азнефть до Площади Государственного флага;

- на участке трассы Баку-Алят от 2-го до 14-го километра;

- на Бакинской окружной дороге;

- на Московском проспекте (от круга у станции метро «20 Января» до «Шамахинки»);

- на проспекте Зии Буниятова;

- на проспекте Ататюрка;

- на Бибиэйбатском шоссе;

- на Тбилисском проспекте;

- на проспекте Гара Гараева;

- на проспекте Вагифа;

- на проспекте Фатали хана Хойского;

- на Бейюкшорском шоссе;

- на улицах Вагифа, Абдулвахаба Саламзаде и Ханифа Алескерова.

Контроль за движением по полосам осуществляет Государственная дорожная полиция МВД АР, движение посторонних автомобилей по этим полосам полностью запрещено.

Напомним, что в IV Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены со всего исламского мира, которые представляют 24 вида спорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.