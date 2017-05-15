Азербайджанские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в страну из Ирана крупной партии героина.

Как сообщается на сайте Государственного таможенного комитета АР, на основании информации, поступившей в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями Астаринского таможенного управления, был задержан гражданин Азербайджана, пересекавший пешком ирано-азербайджанскую границу, которого подвергли личному досмотру.

В результате в его желудке были обнаружены 25 пакетиков с героином общим весом 125,573 грамма.

По факту ведется разбирательство.

Ялчин Алиев, Э.Т.