ОАО «Азеравтойол» подготовило видеоролик о новом мосте, построенном в Пираллахинском районе Баку, на месте дамбы, соединявшей остров Пираллахи (бывший Артем) с Абшеронским полуостровом.
Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, новый двухполосный 9-пролетный мост, расположенный на 23-м километре автотрассы Гала – Пираллахи, открыт для движения транспорта, также отремонтированы подъездные дороги к нему.
Напомним, что общая длина моста составляет 422 м, вместе с подъездными путями – 1360 м, общая ширина - 14 м, ширина проезжей части – 12 м. Высота над уровнем моря – 11 м.
Под мостом могут беспрепятственно проходить морские суда.
Отметим, что строительство моста началось в сентябре 2012 года.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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