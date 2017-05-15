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Общество

Красивые виды нового моста через море в Баку – ВИДЕО 15.05.2017 12:00

ОАО «Азеравтойол» подготовило видеоролик о новом мосте, построенном в Пираллахинском районе Баку, на месте дамбы, соединявшей остров Пираллахи (бывший Артем) с Абшеронским полуостровом.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, новый двухполосный 9-пролетный мост, расположенный на 23-м километре автотрассы Гала – Пираллахи, открыт для движения транспорта, также отремонтированы подъездные дороги к нему.

Напомним, что общая длина моста составляет 422 м, вместе с подъездными путями – 1360 м, общая ширина  - 14 м, ширина проезжей части – 12 м. Высота над уровнем моря – 11 м.

Под мостом могут беспрепятственно проходить морские суда.

Отметим, что строительство моста началось в сентябре 2012 года.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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