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Общество

Очищено от мин свыше 2,7 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО 15.05.2017 11:39

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в воскресенье, 14 мая, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 43 267 квадратных метров территории села и подъездных дорог к нему (из них 1 967 – саперами агентства, 17 800 – механическим способом, 23 500 – с помощью поисковых собак).

В ходе работ были обнаружены 1343 осколка.

В целом за последние 82 дня очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружен 41 неразорвавшийся боеприпас, 10 противопехотных мин марки ОЗМ-72 и 25 противотанковых мин марки ТМ-57, а также 51 взрыватель к минам марки ТМ-57.

В результате очищено 2 млн 793 тысячи 592 квадратных метра территории села.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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