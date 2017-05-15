В поселке Маштага Сабунчинского района Баку при проведении земляных работ во дворе частного жилого дома был найден боеприпас.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Сабина Саркарова, на место находки оперативно прибыли специалисты, обнаружившие мину для миномета калибра 40 мм.

Мина передана в соответствующие структуры, сотрудники ANAMA провели расширенный осмотр местности, но других боеприпасов найдено не было.

Тимур Рзаев, Э.Т.