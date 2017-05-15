USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Общество

В Азербайджане задержан опасный преступник, сбежавший из зала суда – ФОТО 15.05.2017 10:10

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подсудимого Эшкина Муртузова, сбежавшего из зала Шамкирского районного суда.

Как сообщает 1news.az, Эшкин Муртузов смог сбежать от надзирателей, но его местонахождение оперативно было установлено, и беглеца задержали на территории села Сейфели.

Э.Муртузов вновь отдан под суд.

Отметим, что житель села Сейфали Шамкирского района Эшкин Муртузов (1996 года рождения) был арестован 17 января этого года. Он обвиняется в том, что в родном селе убил жителя Гянджи Намика Бабаева (1958 года рождения) и угнал его машину марки ВАЗ-2107.

Э.Муртузов был задержан на погранично-пропускном пункте «Сыныг Корпю» при попытке сбежать в Грузию.

Тимур Рзаев, Э.Т.

201количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Забит Самедов нокаутировал бельгийца в Стамбуле – ВИДЕОПутин сыграл на рояле перед встречей с председателем КНР – ВИДЕОПризер Олимпиады в составе Азербайджана хочет вернуться в УкраинуУченые выяснили, почему исчезла жизнь на МарсеИсламиада: Азербайджанские спортсмены выиграли 11 золотых медалей во второй день соревнованийХэмилтон выигрывает Гран-при Барселоны. Боттас, Райкконен и Ферстаппен не завершили гонку – ОБНОВЛЕНОДиего Коста и Давид Луиз украли Конте - ВИДЕОВ британской частной школе могут разрешить мальчикам носить юбкиМеланье Трамп могут установить памятник в Боснии и ГерцеговинеУэйн Руни проиграл в казино свыше полумиллиона евро

НОВОЕ НА САЙТЕ

15 мая10:44 Эксперт: «Вопрос о ликвидации регистрации ВАК является очередной провокацией проармянских кругов»10:37 «Исламиада»: азербайджанские парадзюдоисты продолжают завоевывать медали - ФОТО10:28 Официальный курс маната ко всем валютам на 15 мая10:23 Друзья, наставники и герои школьников: о том, как проект «Məktəblinin dostu» набирает популярность – ФОТО10:17 Глава Форума НПО Азербайджана: «Закрытие ВАК, несомненно, отразится на отношениях между народами России и Азербайджана»10:10 В Азербайджане задержан опасный преступник, сбежавший из зала суда – ФОТО10:04 Школьница из Азербайджана читает по 100 тысяч слов в минуту - ВИДЕО09:53 Молодая спортсменка Суад Салимова готовится к первому профессиональному бою в Абу-Даби – ФОТО – ВИДЕО09:49 Экс-президент Хатами заявил о поддержке Роухани на выборах в Иране09:42 Эрдоган: Баку-Тбилиси-Карс – важная составляющая «Нового Шелкового пути»09:36 Голозадому пранкеру с «Евровидения 2017» грозит пять лет тюрьмы – ФОТО – ВИДЕО09:22 Нефть подскочила на заявлениях России и Саудовской Аравии08:00 Крокодилы съели священника, демонстрировавшего, как Иисус ходил по воде07:00 В ООН назвали вероятное количество жертв серии нападений в ЦАР06:10 Президент Microsoft встревожен глобальной кибератакой