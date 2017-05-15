Сотрудники полиции по горячим следам задержали подсудимого Эшкина Муртузова, сбежавшего из зала Шамкирского районного суда.

Как сообщает 1news.az, Эшкин Муртузов смог сбежать от надзирателей, но его местонахождение оперативно было установлено, и беглеца задержали на территории села Сейфели.

Э.Муртузов вновь отдан под суд.

Отметим, что житель села Сейфали Шамкирского района Эшкин Муртузов (1996 года рождения) был арестован 17 января этого года. Он обвиняется в том, что в родном селе убил жителя Гянджи Намика Бабаева (1958 года рождения) и угнал его машину марки ВАЗ-2107.

Э.Муртузов был задержан на погранично-пропускном пункте «Сыныг Корпю» при попытке сбежать в Грузию.

Тимур Рзаев, Э.Т.