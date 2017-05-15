Ученица восьмого класса из Баку Фатима Зульфугарлы может прочитать 100 тысяч слов в минуту.

И это не предел, говорят преподаватели. Если школьница продолжит заниматься, то увеличит скорость еще в полтора раза.

Фатима всегда любила книги. Но учиться скоростному чтению начала по другой причине: решила побить мировой рекорд. Чтобы мечта стала реальностью, девушка стала ходить на спецкурсы. Теперь она знает основные принципы диагонального чтения и что нужно для того, чтобы глаза не уставали.

«Главное правильно себя настроить и в момент, когда ты читаешь, полностью сосредоточиться на каждой букве, одновременно как бы записывая все в уме. Я фотографирую все, что читаю. И в момент, когда мне нужно вспомнить, я просто заглядываю в свою память», - рассказала Фатима Зульфугарлы.

Необычный талант скоростного чтения вызывает восхищение и зависть одноклассников. Они долго не могли поверить, что Фатима за несколько минут может прочитать целую книгу. Поэтому устраивали проверки - предлагали неизвестный текст и спрашивали, о чем он.

«МИР 24»