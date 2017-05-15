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Общество

Система ASAN Viza предлагает услугу групповых виз 15.05.2017 17:16

Система ASAN Viza с 15 мая предлагает иностранным гражданам групповые обращения за визами.

Как отмечается в сообщении данной структуры, групповые визы предусмотрены минимум для 2-х и максимум для 10 человек. В обращении для членов группы, используя один почтовый адрес и осуществив одну платежную операцию, можно создать несколько обращений.

Иностранцы и лица без гражданства посредством системы ASAN Viza могут получить электронную визу за 3 шага (обратись, оплати и загрузи электронную визу) и в течение 3-х дней. Электронная виза – документ, разрешающий 1 въезд на период до 30 дней. Электронные визы оформляются только для граждан стран, утвержденных МИД Азербайджана, и для лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах.

Отметим, что система ASAN Viza начала действовать с 10 января 2017 года.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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