С вечера понедельника до утра вторника, 15–16 мая, в Баку и Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия.

Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана предупреждает, что ожидаются дожди и грозы, местами осадки будут интенсивными.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, временами порывистый.

В районах Азербайджана нестабильные погодные условия сохранятся до второй половины дня 17 мая, ожидаются дожди и грозы, местами осадки будут интенсивными, возможно выпадет град.

Будет преобладать западный ветер, местами порывистый. Есть вероятность поднятия уровня воды в реках, в горной местности могут пройти кратковременные сели.

Елена Остапенко, Э.Т.