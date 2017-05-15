В Баку туристам откроется много интересного - от впечатляющей современной архитектуры до самой красивой «подземки», а также вкусная еда, живописные виды, знакомство с традициями и многое другое.

Об этом пишет британская газета Independent, которая предлагает своим читателям 10 советов о том, на что стоит обратить внимание, прогуливаясь по Баку.

Отмечается также, что введение онлайн системы получения азербайджанской визы посредством ASAN VIZA для граждан 81 страны значительно облегчило визовую процедуру и способствовало росту потока иностранных туристов в страну.

Прогуляйтесь по набережной

Баку расположен в естественной бухте на Абшеронском полуострове на берегу Каспийского моря, говорится в статье. Лучший участок набережной отведен под Приморский бульвар - одно из наиболее популярных мест отдыха и развлечений. Газета отмечает, что здесь можно пробежаться, покататься на велосипедах или на роликах, погулять с собакой.

Расположены на бульваре такие достопримечательности, как «Колесо обозрения», торговый центр, концертный зал Crystal Hall, Площадь Государственного флага (который входит в число крупнейших в мире). Также строится новое здание Caspian Waterfront, которое своими лепестками напоминает Сиднейский оперный театр.

Поешьте как король

Газета советует попробовать знаменитый азербайджанский гранатовый сок или компот из фейхоа, а к чаю взять традиционные сладости, к примеру, шекербура. Отмечается, что девальвация национальной валюты сделала город весьма доступным для туристов.

«Даже бюджетный турист может позволить себе поесть как король», - отмечает Independent, уточняя, что «пир на двоих» обойдется не более 85 манатов (£40).

Прокатитесь на фуникулере к комплексу Flame Towers

Газета советует не отказываться от прогулки на фуникулере от Приморского бульвара к современному символу Баку – башням Flame Towers, напоминающим три языка пламени и включающим в себя офисные помещения, отель, а также элитное жилье.

Стоит пройтись и по расположенному рядом Нагорному парку, откуда открывается впечатляющий вид на город. Спустившись обратно к Приморскому бульвару к тому моменту, когда солнце уже сядет, можно будет увидеть башни Flame Towers в подсветке, что также не оставит равнодушным.

Выпейте традиционный азербайджанский чай

Стоит остановиться в одной из маленьких уютных кафешек в Старом городе, чтобы передохнуть и выпить традиционный азербайджанский чай, который подается в хрустальных стаканах формы груши (армуды) вместе с лимоном, кусковым сахаром, разнообразными орешками, сухофруктами и пахлавой.

Там же, в Старом городе (Ичери шехер), можно зайти в сувенирные магазины, где среди большого выбора Independent советует остановиться на шерстяных коврах ручной работы, шелковых платках и занавесях, а также на резных деревянных тарелочках с видами старого Баку.

Попробуйте донер

Одна из центральных улиц города – улица Низами – по старинке называется Торговой из-за множества магазинов и ресторанов, которые открыты до глубокой ночи. Среди обилия еды, которую можно попробовать в городе, Independent выделяет и возможность вкусно перекусить «на ходу». Лучшим вариантом называется донер в лаваше.

Поторгуйтесь за ковер

Баку – древний центр ковроткачества, где можно приобрести ценный ковер в Ичери шехер либо ознакомиться с историей этого искусства в современном Музее ковра, который расположен на Приморском бульваре. Газета отмечает, что цена на большой ковер начинается от 1000 AZN (£ 460), но торговаться не воспрещается. Приобретя ковер в Ичери шехер, сертификат на него можно получить в тот же день в Музее ковра, что даст возможность вывезти ковер с собой.

Прокатитесь на бакинском метро

Общественный транспорт может показаться не самым приятным вариантом передвижения во время отпуска, но сеть бакинского метро с аккуратными пешеходными переходами поможет быстро перемещаться по городу и осмотреть как можно больше достопримечательностей в один день.

Сами станции метро отличаются интересным дизайном, отмечает Independent, выделяя наземную часть реконструированной станции «Ичеришехер», которая представляет собой стеклянную пирамиду, а также ковровый орнамент входа в метро на станции «Гянджлик». Упоминает газета и невысокую стоимость проездной карты.

Архитектура Захи Хадид

Центр Гейдара Алиева, спроектированной по проекту выдающегося архитектора Захи Хадид, представляет собой яркий противовес брутальной советской архитектуре. «Это картинка для вашего следующего фотопрофиля на Фейсбуке».

В центре представлены экспозиции элементов древней азербайджанской истории и культуры - оружие, украшения, вышивка, национальная одежда, музыкальные инструменты, а также модели наиболее выдающихся архитектурных строений Баку и всего Азербайджана в миниатюре.

Отведайте азербайджанской кухни

Среди разнообразия азербайджанской кухни, которую предлагает туристам Баку, британская газета особо отмечает такие блюда, как разновидности долмы, плова и кабаба. Туристов может привлечь и тяндир, который можно увидеть прямо при входе во многие рестораны. В этой традиционной печи пекут хлеб - тяндир-черяк.

Сфотографируйте местного кота в Старом городе

С юмором британская газета подошла и к миролюбию бакинских котов, советуя туристам не отказываться от того, чтобы пообщаться с ними и запечатлеть парочку на камеру.

«В Ичери шехер, который причислен к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, множество примечательных объектов – это Девичья башня, Джума мечеть, древние бани, Дворец Ширваншахов. Но наиболее фотогеничными резидентами этой округи можно назвать ее котов, которые лениво бездельничают на балконах и каменных барьерах в свободное от ловли мышей время», - шутит автор статьи.

Елена Остапенко, Э.Т.

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INDEPENDENT: 10 things to do in Baku