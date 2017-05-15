Во вторник, 16 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно облачно, временами дождь, который вечером местами может быть интенсивным, есть вероятность грозы.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, временами порывистый.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +12 до +14, днем - от +18 до +21 градуса. Непосредственно в столице ночью - от +12 до +14, днем - от +18 до +20 градусов.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха будет равна 80–90%.

В районах Азербайджана 16 мая ожидаются осадки - дожди и грозы, местами осадки будут интенсивными, есть вероятность выпадения града. Будет преобладать западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днем - от +20 до +25. В горах ночью - от +3 до +8, днем - +10 до +15 градусов.

Гидрометцентр предупреждает, что с вечера 15 мая до утра 16 мая на Абшеронском полуострове и в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, может быть ветрено и дождливо.

Елена Остапенко, Э.Т.