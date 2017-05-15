В Агдамском районе Азербайджана задержан главный редактор газеты «Xəbər var» Этибар Алиев.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, житель района В.Гасымов обратился в полицию с жалобой, что некий Этибар, представившись журналистом, потребовал у него 150 манатов, угрожая в противном случае распространить порочащие его материалы.

По жалобе было незамедлительно начато разбирательство, и в результате оперативных мероприятий ранее судимый Этибар Алиев был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.