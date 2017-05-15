В Баку уничтожены хранившиеся в антисанитарных условиях просроченные колбасные изделия, подвергшиеся бактериологическому загрязнению и непригодные к употреблению, говорится в сообщении Государственной службы ветеринарного контроля (ГСВК) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

В сообщении отмечается, что сотрудники ГСВК и Бинагадинского районного управления полиции провели осмотр на принадлежащем гражданину Фуаду Гасанову складе торговли колбасными изделиями, расположенном в поселке Расулзаде Бинагадинского района, с целью обеспечения продовольственной безопасности и предотвращения продажи животноводческой продукции неизвестного происхождения, представляющей опасность для жизни и здоровья человека.

Во время осмотра была выявлена продажа более 100 килограммов колбасных изделий с истекшим сроком годности, хранившихся в антисанитарных условиях в гараже площадью 20 квадратных метров без надлежащих систем вентиляции и холодильников, а также при несоблюдении температурного режима.

При первичном осмотре в гараже были обнаружены заплесневевшие и непригодные для употребления колбасы «Докторская», вареная, полукопченая «Краковская», а также сосиски Sab и «Охотничьи».

Сотрудники ГСВК в соответствии с ветеринарным законодательством взяли на пробу образцы обнаруженных колбасных изделий, которые направили в Республиканскую ветеринарную лабораторию. Проведенная в лаборатории бактериологическая проверка выявила бактериологическую загрязненность указанных образцов, в том числе наличие в них salmonella aboreus, salmonella typhimurium. Согласно заключению бактериологической и биохимической проверки установлено, что данные образцы в санитарно-ветеринарном плане непригодны для употребления человеком.

На основании заключения экспертизы было принято решение о ликвидации данных колбасных изделий, в соответствии с которым под контролем ветеринарных специалистов в крематории лаборатория санитарно-ветеринарной экспертизы в Наримановском районе столицы в присутствии представителей соответствующих структур данная продукция была уничтожена.

Между тем, сам Фуад Гасанов в соответствии со статьей 289.0.2. Кодекса административных правонарушений за нарушение ветеринарного законодательства был оштрафован Бакинским городским управлением ветеринарии на сумму 200 манатов.

Заключения экспертиз направлены Бинагадинское районное управление полиции, которое проводит разбирательство.

Ялчин Алиев, Э.Т.