Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с четырьмя абитуриентами, набравшими 700 баллов на проведенных Государственным экзаменационным центром вступительных экзаменах в вузы по 1-й группе специальностей, сообщает пресс-служба БВШН.

Все они – выпускница средней школы №162 г. Баку Махира Асадзаде, выпускник лицея имени Зарифы Алиевой г. Баку Эльмир Ахмедов, выпускница средней школы №220 г. Баку Халида Алиева и выпускник средней школы села Лагич Исмаиллинского района Вахаб Джебраилов – хотят учиться в БВШН на факультете «Инженерия по автоматизации процессов». Во встрече также приняли участие родители абитуриентов, преподаватели и студенты вуза.

Тепло поздравив абитуриентов с замечательным результатом и отличными итогами экзаменов, ректор отметил: «Отрадно, что образованная, хорошо подготовленная и талантливая молодежь выбирает для получения высшего образования именно БВШН».

По словам Эльмара Гасымова, студенты, набравшие высокие баллы, станут примером для абитуриентов на вступительных экзаменах в будущем. Он выразил уверенность, что они смогут использовать все свои знания и способности для дальнейшего успешного развития страны.

Участвовавшие во встрече абитуриенты и их родители – Мехеббет Асадов, Айтен Бахышова, Гюнай Джебраилова и Айгюн Тагиева – выразили благодарность ректору за поздравления и теплый прием.

Следует отметить, что из пяти абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах по 1-й группе специальностей, четыре выбирают БВШН.

Ялчин Алиев, Э.Т.