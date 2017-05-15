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Общество

Ректор БВШН встретился с абитуриентами, набравшими 700 баллов - ФОТО 15.05.2017 13:57

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с четырьмя абитуриентами, набравшими 700 баллов на проведенных Государственным экзаменационным центром вступительных экзаменах в вузы по 1-й группе специальностей, сообщает пресс-служба БВШН.

Все они – выпускница средней школы №162 г. Баку Махира Асадзаде, выпускник лицея имени Зарифы Алиевой г. Баку Эльмир Ахмедов, выпускница средней школы №220 г. Баку Халида Алиева и выпускник средней школы села Лагич Исмаиллинского района Вахаб Джебраилов – хотят учиться в БВШН на факультете «Инженерия по автоматизации процессов». Во встрече также приняли участие родители абитуриентов, преподаватели и студенты вуза.

Тепло поздравив абитуриентов с замечательным результатом и отличными итогами экзаменов, ректор отметил: «Отрадно, что образованная, хорошо подготовленная и талантливая молодежь выбирает для получения высшего образования именно БВШН».

По словам Эльмара Гасымова, студенты, набравшие высокие баллы, станут примером для абитуриентов на вступительных экзаменах в будущем. Он выразил уверенность, что они смогут использовать все свои знания и способности для дальнейшего успешного развития страны.

Участвовавшие во встрече абитуриенты и их родители – Мехеббет Асадов, Айтен Бахышова, Гюнай Джебраилова и Айгюн Тагиева – выразили благодарность ректору за поздравления и теплый прием.

Следует отметить, что из пяти абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах по 1-й группе специальностей, четыре выбирают БВШН. 

Ялчин Алиев, Э.Т.

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