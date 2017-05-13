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Общество

В международном журнале вышла статья об угрозе Мецаморской АЭС для региона 13.05.2017 12:21

В международном рейтинговом журнале Journal of Geoscience and Environmental Protection («Геофизическая наука и охрана окружающей среды») опубликована статья сотрудников Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Рауфа Надирова и Октая Рзаева «Мецаморская атомная электростанция в активной тектонической зоне Армении – потенциальная кавказская Фукусима».

Как сообщили 1news.az в БВШН, в статье рассматривается сложное геологическое строение района расположения Мецаморской АЭС (МАЭС) в Армении. Авторы отмечают, что этот регион Южного Кавказа характеризуется высокой вулканической активностью, тектоническими напряжениями, высокой сейсмичностью и активными движениями вдоль краев тектонических блоков.

В статье указывается, что сейсмические риски в начале строительства станции были значительно занижены. Данный факт, как говорится в статье, был подтвержден разрушительным Спитакским землетрясением, в результате которого погибло более 25 тысяч человек.

Также в материале приведен анализ интенсивности землетрясений в районе МАЭС и рисков движений вдоль активных тектонических разломов. На основе анализа работ исследователей из Армении, России и Европы, касающихся сейсмической опасности и риска повторения землетрясений высокой интенсивности в районе МАЭС, авторы статьи подчеркивают необходимость приостановки деятельности Мецаморской  АЭС и ее консервации.

Талыб Бархудаев, И.А.

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