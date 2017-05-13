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Общество

В Украине пропал азербайджанский бизнесмен 13.05.2017 20:27

В Луганской области Украины пропал азербайджанский бизнесмен.

Как сообщили АПА в Конгрессе азербайджанцев Луганской области, уроженец города Гянджа Исмаилов Исмаил Гулу оглу (1970 г.р.) пропал из собственного дома, который находится около города Лисичанск.

Сообщается, что бизнесмен вышел из дома утром и уже неделю не возвращается, связи с ним нет. И. Исмаилов занимался предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства.

Напомним, несмотря на то, что Луганск является зоной конфликта, Лисичанск находится под контролем Украины.

Отметим, в последнее время в Украине были похищены несколько азербайджанских бизнесменов, а также их дети, после чего похитители требуют выкуп за освобождение. Некоторое время назад были похищены более 20 грузовых машин, принадлежащих азербайджанской компании.

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