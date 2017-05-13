В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории села Танрыгулулар Евлахского района погибли 5, тяжело ранен 1 человек.

Как передает АПА, при столкновении автомобилей марок ВАЗ 2107 и ВАЗ 21015 погибли водители транспортных средств – житель села Салахлы Евлахского района Сафаров Зияд (1963 г.р.), житель села Джамилли Тертерского района Зульгадарлы Зульгадар (1992 г.р.), а также пассажиры, вынужденный переселенец из Кельбаджарского района Илья Гашимов (1961 г.р.), жители города Мингячевир Зейналов Парвиз (1988 г.р.) и Аллахвердиев Захир (1993 г.р.).

Один из пассажиров «семерки», Турал Алышанлы с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства аварии выясняются.