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Общество
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В Германии Низами Гянджеви представили персидским поэтом 12.05.2017 13:05

Театр Junge Oper Hannover, действующий в германском городе Ганновер, представляя Низами Гянджеви и его бессмертное произведение «Лейли и Меджнун», допустил ошибку, указав в афишах, что Низами Гянджеви – персидский поэт.

Как сообщили 1news.az в Агентстве по авторским правам, об этом было проинформировано посольство Азербайджана в Германии.

В дипмиссию была направлена подготовленная Агентством на основании исторических источников обширная справка о Низами Гянджеви для представления в театр.

В свою очередь, посольство направило руководству театра письмо, в котором обратилось с просьбой устранить ошибку и приложило к нему подготовленную Агентством справку.

Руководство театра в ответном письме выразило благодарность за предоставленную информацию и сообщило о внесении соответствующих поправок.

Однако, как сообщает Агентство, при дополнительном разбирательстве выяснилось, что театр хоть и удалил со своего сайта и страницы в Facebook информацию о том, что «Лейли и Меджнун» - это якобы персидская сказка, а Низами Гянджеви – персидский поэт, но указал Гянджеви как просто «средневекового поэта», не отметив его принадлежность Азербайджану.

Недовольство посольства по этому поводу вновь было доведено до руководства театра.

Вопрос находится в центре внимания Агентства.

Я.Алиев, Э.Т.

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