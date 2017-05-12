Каких-либо указаний о преждевременном завершении занятий в общеобразовательных учреждениях города Баку в связи с открытием Игр исламской солидарности нет.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Минобразования, отвечая на вопрос, будут ли сегодня преждевременно завершены уроки в бакинских школах в связи с открытием Игр исламской солидарности.

«У нас таких указаний нет», - подчеркнули в пресс-службе.

12 мая в Баку состоится официальная церемония открытия IV Игр исламской солидарности, которая пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.

Более 3000 атлетов из 54 стран поборются за 269 комплектов медалей в 21 виде спорта.

Церемония Открытия Игр Исламской солидарности в Баку – как это будет? - ВИДЕО

Эльшан Рустамов, Г.Р.