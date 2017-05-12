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Общество

Посол Польши посетил Бакинскую высшую школу нефти - ФОТО 12.05.2017 13:20

Посол Польши в Азербайджане Марек Цалка побывал в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) и встретился с ректором этого вуза Эльмаром Гасымовым, сообщает пресс-служба БВШН.

Ректор проинформировал гостя об истории создания БВШН, об учебном процессе, международных связях и основных направлениях деятельности вуза. Говоря о существующих двусторонних отношениях между Польшей и Азербайджаном, Э.Гасымов подчеркнул важность сотрудничества между странами в области образования.

Он отметил, что основная цель создания БВШН – подготовка высококлассных специалистов-инженеров, отвечающих современным международным требованиям. Ректор подчеркнул, что с каждым годом развиваются и крепнут отношения между Азербайджаном и Польшей в экономической, политической, социальной, научной и культурной областях.

Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Польшей, посол Марек Цалка остановился на перспективах налаживания отношений между двумя странами в различных отраслях.

Отметив, что создание такого вуза, как БВШН, отвечающего международным стандартам образовательных программ, не может не радовать, посол подчеркнул, что Высшая школа придает позитивный импульс формированию и воспитанию молодых специалистов. М.Цалка  отметил, что готов оказать любую необходимую помощь и поддержку в деле налаживания связей с техническими вузами Польши, а также в сфере сотрудничества в рамках различных образовательных проектов.  

В заключение встречи ректор БВШН вручил послу Польши диплом «Почетного гостя» Высшей школы.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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